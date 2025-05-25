İBB Spor İstanbul 5. Gelişim Ligi Finalleri Heyecanla Gerçekleşti

İBB Spor İstanbul 5. Gelişim Ligi Finalleri Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul'un 5. kez düzenlediği Gelişim Ligi finalleri için coşkulu bir tören gerçekleştirildi. Tören, İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Nuri Aslan'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un bir spor kenti haline gelme hedeflerine dikkat çekerek, 2027 Avrupa Oyunları'nın İstanbul'a kazandırılması için sıkı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aslan, bu büyük organizasyonun olimpiyatlara ev sahipliği yapma hedefleri açısından önem taşıdığını ifade etti.

Aslan, "2027 Avrupa Oyunları, organizasyon becerimizi kanıtlayacağımız bir fırsat olacak. En iyi Avrupa oyunları organizasyonunu gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum. Misafirperverliğimizi tüm dünyaya göstereceğiz." dedi.

Genç Sporcular Geleceği Şekillendiriyor

Gelişim Ligi'nde mücadele eden genç sporcuların, ileride milli olimpiyat sporcusu olma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Aslan, 2036 Olimpiyatları'nda Türk bayrağını dalgalandıracak sporcular yetiştirmek istediklerini söyledi.

Finallerde Hangi Branşlar Yer Aldı?

Atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, su topu, okçuluk, tenis, voleybol ve yüzme gibi toplam 10 branşta yaklaşık 450 sporcunun katıldığı finallerde, şampiyonlar belirlenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul'un 5. kez düzenlediği Gelişim Ligi'nin final programı için İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi. Programa katılan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, konuşma yaptı.