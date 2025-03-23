İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısı Ortaya Çıktı

İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 3 kişinin dahil olduğu terör soruşturması kapsamında, savcılığın hazırladığı sevk yazısına ulaşıldı. Söz konusu yazıda, şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia ediliyor.

Şüpheli Kişiler ve Soruşturma Süreci

İBB Başkan Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan gibi isimlerin de yer aldığı 7 şüpheli hakkında devam eden soruşturmanın ayrıntıları, sevk yazısında dikkat çekici bir şekilde yer alıyor.

Kent Uzlaşısı Nedir?

Savcılığın yazısında, 'Kent Uzlaşısı' adı verilen bir yapı ile ilgili bazı tespitlere yer verildi. İstanbul'daki belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri üzerinde yapılan incelemede, bu kişilerin terör örgütü ile irtibatlarının bulunduğu ve yerel seçimler öncesinde CHP'ye üye kaydı yaptırdıkları ifade ediliyor.

Terör Bağlantıları ve Gözaltılar

Yazıda, PKK/KCK terör örgütünün yönetiminde belediyelere örgüt üyelerinin yerleştirildiğine dair kanıtlar sunuluyor. Ataşehir ve Kartal'daki belediye başkan yardımcılarının yanı sıra, 8 İBB Meclis üyesinin terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle gözaltına alındığı bildiriliyor. Yazıda, şüphelilerden bazıları dışında 8 meclis üyesinin de terör bağlantıları sebebiyle tutuklandığı kaydedildi.

Önemli Belirtiler ve Bağlantılar

Sevk yazısında Azad Barış isimli firari şüpheli üzerinden gelen talimatlar doğrultusunda HDK üyelerinin belediyelerdeki kritik noktalara sızdırıldığı ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin terör örgütünün mali yapısını desteklemek amacıyla organize bir planla hareket ettikleri ortaya konuldu.

Sonuç ve Soruşturma Devam Ediyor

Şüphelilerin, terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla gözaltına alınmaları ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmeleri için savcılığın yazdığı talep, soruşturmanın ciddiyetini gözler önüne seriyor. Soruşturmanın derinlemesine sürdüğü ve diğer potansiyel şahısların deşifre edilmesinin hedeflendiği vurgulanıyor.