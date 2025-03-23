İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Son Gelişme: İmamoğlu Serbest, Üç Tutuklama

İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Son Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığına yönelik gerçekleştirilen "terör" soruşturmasında Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı; ancak 3 kişi tutuklandı. Hakimlik kararı, Kuvvetli suç şüphesi barındıran delillerle açıklandı.

İmamoğlu'nun Tutuklama Talebi Reddedildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İmamoğlu, hakimliğe verdiği ifadesinde, emniyet ve savcılıktaki ifadesini tekrar ettiğini belirterek, "Bu, benim için tam bir kumpas ve pusu düzenidir" dedi.

İmamoğlu'ndan Sert Tepki

İmamoğlu, konuşmasında Türk yargısına seslendi ve "Suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur. Yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir" ifadelerini kullandı. Hedeflerinin, milletin 86 milyon evladı ile birlikte tarih yazmak olduğunu vurguladı.

Diğer Şüphelilerin İfadeleri

Tutuklanan Mahir Polat, 4-5 yıl öncesinde karşılaştığı Azat Barış ile bir bağlantısının olmadığı belirtti. Resul Emrah Şahan ise, terörle herhangi bir irtibatı olmadığını; görevini sorumluluk çerçevesinde yaptığını ifade etti.

Hakimlik Kararının Gerekçesi

Hakimlik, Ekrem İmamoğlu hakkında yapılan tutuklama talebinin gerekçesini MASAK raporları, tanık beyanları ve HTS raporları gibi delillerle destekleyerek açıkladı. Suçların nitelik ve ceza öngörüsü nedeniyle şüphelilerin kaçma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Tutuklama kararı, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetleri kapsamında şüphelilere yöneltilen suçların, iktidardaki partinin gündeminde yer almadığı vurgulandı. Şüpheliler, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmekten suçlu bulunma ihtimalinin kuvvetli olduğu kaydedildi.