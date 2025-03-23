İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 89 şüpheliden 48'i tutuklandı. Ayrıca, 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri ele geçirmek gibi suçlardan 5 şüpheli, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil olmak üzere 48 şahsın tutuklanmasına hükmederken, 41 kişi için adli kontrol kararı aldı. Başsavcılık, serbest bırakılan bazı zanlılarla ilgili kararlara itiraz etme hazırlığı içinde.