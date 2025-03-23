İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair yolsuzluk soruşturmasında 48 kişi tutuklandı, 41 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 14:10
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 48 Zanlı Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, 89 şüpheliden 48'i tutuklandı. Ayrıca, 41 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, irtikap ve kişisel verileri ele geçirmek gibi suçlardan 5 şüpheli, suç örgütüne üye olmak, rüşvet almak ve rüşvet vermek suçlarından ise 84 zanlının tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil olmak üzere 48 şahsın tutuklanmasına hükmederken, 41 kişi için adli kontrol kararı aldı. Başsavcılık, serbest bırakılan bazı zanlılarla ilgili kararlara itiraz etme hazırlığı içinde.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Milli Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
2
Rize'de Sağlık Çalışanlarından İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto
3
Filiz Akın: Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncasından Biri
4
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
5
MHP Milletvekili Yücel Bulut, Eziyet Gören Keçiyi Sahiplendi
6
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Niğde'de Ön Seçim Düzenledi

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!