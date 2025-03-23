İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Savcılık Sevk Yazısına Ulaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Savcılık, İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında suç örgütü yöneticiliği, irtikap, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık gibi birçok suçlamada bulundu.

Soruşturma Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada İmamoğlu, Ahmet Hamdi Çiçek ve Ahmet Talha Bilgin ile birlikte 99 kişi hakkında usulsüz bağış toplama suçlamaları yer alıyor. Sevk yazısında, İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün yapısı ve işleyişi detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.

Yazıda ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kurulan suç örgütünün çeşitli usulsüzlüklerin temellerini attığı vurgulanıyor. Tanık beyanları, HTS incelemeleri ve diğer raporlar doğrultusunda İmamoğlu'nun, belediyenin yönetiminde kendisine yakın kişileri atayarak ihalelere fesat karıştırma eylemlerine imza attığı belirtiliyor.

Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Ele Geçirilmesi

Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre, İmamoğlu'nun ortağı olduğu inşaat firmalarına para aktarımı yapıldığı ve İstanbulluların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde ele geçirildiği belirtiliyor. Bazı iş insanları üzerinde yapılan baskılar sonucu para talep edildiği ve buna uymayanların ise çeşitli idari yaptırımlara tabi tutulduğu ifade ediliyor.

Örgüt Yapısı ve İşleyişi

Yazıda, Ekrem İmamoğlu liderliğindeki suç örgütünün yapısının gizli toplantılar ile oluşturulduğu, ihale verilecek şirketlerin belirlendiği, sahte faturaların düzenlendiği ve kamu zararına neden olan hususların sürekli tekrarlandığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca, suç örgütünün Fiilî olarak yasal iş yapmaya teşebbüs ettiği de belirtiliyor.

Soruşturma devam ederken, şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor. İmamoğlu, kamu kurumlarına ihale fesatı ve diğer suçlamalarla hakimliğe sevk edilirken, diğer şüpheliler hakkında da tutuklama talep ediliyor.

Bu olumsuz gelişmeler sırasında, CHP'li milletvekilleri de olay yerine gelerek durumu takip etmeye çalıştı. Ancak, milletvekillerinin adliye koridorlarına girişine izin verilmemesi üzerine polisle tartışma yaşandı.