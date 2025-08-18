DOLAR
İBB Yolsuzluk Soruşturması: 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik soruşturmada 15 Ağustos'ta gözaltına alınan 45 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 09:49
İBB Yolsuzluk Soruşturması: 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Soruşturma, gözaltılar ve adliye işlemleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı üst düzey isimlerin bulunduğu 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, daha önce tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu dahil bazı zanlılar hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi. Soruşturma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Ağustos tarihinde gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Operasyonun detayları ve bağlantılar

Operasyon kapsamında önceki gün Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmişti; çalışmalarda bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 45'e yükseldi. İddialara göre, şüphelilerden 35'i daha önce tutuklanan Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile bağlantılı olarak Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde çeşitli dolandırıcılık eylemlerine karıştı. Diğer 9 şüphelinin ise Ongun’un kontrolünde çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve Bağdatlı ile irtibatlarının tespit edildiği bildirildi.

Gözaltına alınan bazı şüphelilerin isimleri: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Hasan Yalaz, Bora Aramacı, Aysun Vural, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Erkan Kabakçı, İsmail Akkaya, Asraf Engin Güner, Mehmet Kaya, Ersan Şık, İbrahim Can Yaman, Yunus Göçer, Nurul Taha Yüksel, Alper Yıldırım, Deniz Göleli, Duygu Fikirli, Şükrü Fındık, Nazlı Dalar, Veysel Eren Güven, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Sabriye Akkaya, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Mahir Gün, Recep Cebeci, Ferda Yıldız Selbasan, Yusuf Yüce, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Tarık Bora, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Hare Dinçer, Seyhan Özcan, Mehmet Türkoğlu, Utku Doğruyol, Zekai Kırat.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek.

