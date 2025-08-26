İBB Yolsuzluk Soruşturması: Avukat Nusret Yılmaz Trabzon'da Gözaltına Alındı

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Gelişme: Nusret Yılmaz Gözaltında

Soruşturma kapsamı ve gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan Trabzon'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında; 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma sürüyor.

Nusret Yılmaz'ın en kısa sürede İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor. Yetkililer, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek işlemler yapılacağını bildirdi.