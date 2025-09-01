DOLAR
İBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten kararı

İBB'ye yönelik soruşturmada firari iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı; soruşturma, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüphelileri kapsıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:10
İBB yolsuzluk soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu için kırmızı bülten kararı

Soruşturmada yeni adım

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlamalarıyla soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar alındığı öğrenildi.

Öte yandan, soruşturmanın önceki aşamasında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında 'suç örgütüne üye olmak', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanuna muhalefet' suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

