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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Murat Kapki'nin Depolarında 143 Değerli Eser Bulundu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Murat Kapki'ye ait 2 depoda toplam 143 eser ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:25
İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Murat Kapki'nin Depolarında 143 Değerli Eser Bulundu

İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Önemli Gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklu iş insanı Murat Kapki'ye ait toplam değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça eser, 2 ayrı depoda ele geçirildi.

Murat Kapki ve Berat Çağrı Kapki İlişkisi

Söz konusu soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Soruşturma çerçevesinde, IBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar, "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Berat Çağrı Kapki, kuzeni olan Murat Kapki'nin villasındaki değerli tabloların, tutuklanmadan 1-2 ay önce Teşvikiye'deki bir apartmanın deposuna taşındığını belirtti.

Arama Operasyonu ve Bulunan Eserler

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı doğrultusunda 23-24 Haziran tarihlerinde, Murat Kapki'ye ait olduğu belirlenen Sarıyer Maslak ve Şişli Teşvikiye'deki iki depoda operasyon düzenledi. Arama sonucunda 64 figür, 35 tablo, 28 araba maketi, 10 cam biblo gibi çeşitli değerli eserler bulundu. Toplamda ise 143 parça eser piyasa değeriyle birlikte 5 milyon 100 bin lira olarak değerlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye ait olduğu düşünülen toplam değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça eser, 2 ayrı depoda ele geçirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'ye ait olduğu düşünülen toplam değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça eser, 2 ayrı depoda ele geçirildi.

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