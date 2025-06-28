İbn Haldun Üniversitesi'nde 7. Mezuniyet Töreni Başarıyla Gerçekleşti

İbn Haldun Üniversitesi'nde 7. Mezuniyet Töreni

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ), 7. mezuniyet törenini üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde düzenledi. Törene katılan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ve Batı sonrası çağın ayak seslerinin duyulduğunu belirtti. İHÜ'nün sosyal bilimlerde mükemmeliyet merkezi olma hedefini vurgulayan Erdoğan, üniversitenin bu çağın dinamiklerini en iyi şekilde kavrayarak bilimsel katkılar sunmayı amaçladığını ifade etti.

Üç Dilde Eğitim Vurgusu

Erdoğan, "Tüm öğrencilerimizi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak, üç dili de bilir şekilde mezun etmeyi hedefliyoruz." diyerek, mezunların sadece Batı'nın dogmalarını değil, tüm dünya düşünce mirasını benimsemesini ve kendi kültürel değerleriyle harmanlanmış yeni bir gelecek tahayyülü oluşturmasını arzuladıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin bölgedeki merkezi rolüne dair farkındalık kazandırmak için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı.

Suriye İlişkileri ve Eğitimi Geliştirme Faaliyetleri

Bu yaz Halep'te Arapça dil kampı düzenleyeceklerini belirten Erdoğan, komşu Suriye’nin toparlanması için gerekli adımları attıklarını ve Şam'daki Süleymaniye Medresesi'nin Türkiye'deki Süleymaniye Medresesi gibi yeniden canlandırılması için görüşmeler sürdüğünü ifade etti.

Rektör Atilla Arkan'ın Mesajı

Törende konuşan İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, üniversitenin Türkiye’nin geleceği ve daha adil bir dünya için bir misyon taşıdığını belirtti. Arkan, "Dünyadaki mevcut sistemin işlevini yitirdiğini, Türkiye'nin yeni bir küresel sistemde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini" dile getirdi.

Törenin Sonunda Diplomalar Verildi

Törende, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz ve TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz da selamlama konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından, toplamda 197 öğrenciye lisans, lisansüstü ve doktora diploması verildi. Ayrıca, Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Arkan ile Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gündüz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a hat tablosu hediye etti.

İbn Haldun Üniversitesinin (İHÜ) 7. Mezuniyet Töreni, üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törene katılarak konuşma yaptı.

İbn Haldun Üniversitesinin (İHÜ) 7. Mezuniyet Töreni, üniversitenin Başakşehir yerleşkesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, törene katılarak konuşma yaptı.