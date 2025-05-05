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İbn Haldun Üniversitesi'nde Ramazan Bülbül Misafirhanesi Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Bilal Erdoğan, açılışta önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 16:41
İbn Haldun Üniversitesi'nde Ramazan Bülbül Misafirhanesi Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Ramazan Bülbül Misafirhanesi Törenle Hizmete Girdi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) tarafından yapılan Ramazan Bülbül Misafirhanesi, düzenlenen törenle açıldı. Törene katılan İHÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, üniversitenin sosyal bilimlerdeki akademik çalışmalarının uluslararası standartlara ulaşma hedefini vurguladı.

Üniversitenin Hedefleri

Konuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Bilal Erdoğan, “Dünyaya değer katmayı hedefleyen bir kurum olarak, sosyal bilimler alanındaki akademik çalışmaların ülkemizdeki seviyesini dünya çapına taşımayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, akademisyenlerimizin çalışma koşullarının iyi olması ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmemiz büyük önem taşıyor” dedi.

Vali Gül'den Eğitime Destek Mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül ise, eğitim, sanat, spor ve kültür alanındaki desteklerin, kurumsal firmalar ile ekonomik açıdan belli bir noktaya gelen bireylerin sorumlulukları olduğunu belirtti. Gül, “Herkesin üniversite açma şansı olmuyor. Ancak vakıfların kurduğu bu tür eserlerin desteklenmesi, bu eksikliği kapatıyor” açıklamalarında bulundu.

İHÜ Rektörü’nden Önemli Değerlendirme

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da, üniversitenin sosyal bilimler alanındaki boşluğu doldurmak için önemli bir girişim olduğunu dile getirerek, “Bugün açılışını yaptığımız bu bina, üniversitemizin misyonunu yerine getirmede kritik bir rol oynayacak” ifadelerini kullandı.

Misafirhane Özellikleri

Açılış törenine, İHÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan da katıldı. Ramazan Bülbül Misafirhanesi, 30 adet “1+1”, 25 suit ve 2 engelli odası ile toplamda 57 odadan oluşmaktadır. Misafirhanede ayrıca 12 araçlık bir kapalı otopark ve 1215 metrekarelik bir peyzaj alanı da bulunmaktadır.

İstanbul Valisi Davut Gül, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılış...

İstanbul Valisi Davut Gül, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılış...

İstanbul Valisi Davut Gül, İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Ramazan Bülbül Misafirhanesi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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