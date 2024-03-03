İbrahim amca, Murat Kurum’un İstanbul için ne yapacağını biliyor: Sözü verdiyse o işi yapar

MURAT KURUM’UN İBRAHİM AMCA SEVGİSİ

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim çalışmaları kapsamında Manavgat’ta yaşanan orman yangınında evi yanan ve felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile olan ilişkisini anlattı. Murat Kurum, İbrahim amcanın evini 15 günde yaptırdığını ve İstanbul’da da aynı hizmeti vereceğini söyledi. İbrahim amca da Murat Kurum’a güveniyor: “İstanbul’a sözü verdiyse o işi yapar.”



İBRAHİM AMCA’NIN EVİNİ 15 GÜNDE YAPTIRDI

Murat Kurum, 2021 yılında Manavgat’ta çıkan orman yangınında evi yanan ve felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaştığını hatırlattı. Murat Kurum, “O gün İbrahim amcamızın evine gittik. Evinin yandığını, felçli eşini bırakmadığını gördük. ‘Sizi başka bir yere yerleştirelim’ dedik ama kabul etmediler. ‘Biz burada doğduk, burada öleceğiz’ dediler. Biz de ‘O zaman evinizi yeniden yapalım’ dedik. Hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ilk iş olarak İbrahim amcamızın evini yaptırdık. 15 günde evini teslim ettik” dedi.

İBRAHİM AMCA MURAT KURUM’A GÜVENİYOR

İbrahim Deniz ise Murat Kurum’un kendisine yaptığı iyiliği unutmadığını ve ona güvendiğini söyledi. İbrahim amca, “Murat Kurum benim oğlum gibi oldu. Bana çok yardım etti. Eşimi bırakmadığım için bana teşekkür etti. Evi yaptırdı, bize yeni bir hayat verdi. Ben de ona dua ediyorum. İstanbul’u başka bir İstanbul yapacak, İstanbul’a sözü verdiyse o işi yapar” dedi.

MURAT KURUM SOSYAL MEDYADAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Murat Kurum, İbrahim amca ile olan ilişkisini sosyal medya hesabından da paylaştı. Murat Kurum, “Nasıl ki Manavgat’ta o büyük afet sonrası İbrahim amcamızın yanında olduk, yaralarımızı birlikte sardık; bundan sonra da İstanbul’da İstanbulluların her anında hep yanında olacağım” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum kimdir? Murat Kurum, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. 1976 yılında Elazığ’da doğmuştur. İnşaat mühendisi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmıştır..



Murat Kurum’un İbrahim amca ile ilişkisi nasıldır? Murat Kurum, Manavgat’ta orman yangınında evi yanan ve felçli eşini bırakmayan İbrahim Deniz ile karşılaşmış ve onun evini 15 günde yaptırmıştır. İbrahim Deniz de Murat Kurum’a güvenmektedir.

Murat Kurum’un İstanbul için vaatleri nelerdir? Murat Kurum, İstanbul için ulaşım, çevre, kentsel dönüşüm, sosyal belediyecilik, kültür, sanat, spor ve turizm alanlarında projeler sunmuştur. Murat Kurum, İstanbul’u başka bir İstanbul yapacağını söylemiştir.