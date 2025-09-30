İbrahim Kalın Katar'da: Gazze Müzakerelerinde Trump Planı Görüşülecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Katar'a giderek Hamas-İsrail müzakerelerinde Trump'ın Gazze planını ilgili taraflarla görüşecek; Türkiye sürece katılıyor.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 15:23
İbrahim Kalın Katar'da: Gazze Müzakerelerinde Trump Planı Görüşülecek

İbrahim Kalın Katar'da: Gazze Müzakerelerinde Trump Planı Görüşülecek

Kalın, taraflarla Trump planını ele alacak

MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak üzere Katar'a gitti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.

