İç Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Cezalar Artıyor

İç Güvenlik Alanında Yeni Düzenlemeler

İç güvenlik alanında önemli düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Polis ve Emniyet Teşkilatına Yönelik Yenilikler

TBMM Genel Kurulunda 21 Kasım'da kabul edilen bu yeni düzenleme ile birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından her yıl en fazla 2 defa inceleme ve değerlendirme yapılacak.

Ayrıca, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'na üye olan emniyet mensuplarına ve onların mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı sağlanacak. Emekli üyeler ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı alacak.

Silah Kullanımına İlişkin Sert Tedbirler

Üçüncü kez silahı çalınan ya da kaybeden kişilerin silah vesikaları geri alınacak ve 5 yıl geçmedikçe bu kişilere silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Gaziler ile ailelerine intikal eden silah ruhsatları için ise süre kaydı aranmayacak. Ateşli silah parçalarını ülkeye sokan veya satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Yetkisiz Çakar Kullanımı ve Ceza Yönetmeliği

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri ise 30 gün süreyle geri alınacak. Araç bu süre içinde trafikten men edilecek.

Ayrıca, Türkiye Noterler Birliğince tutulan araç sicil ve tescil sistemi verileri Jandarma Genel Komutanlığı ile anlık olarak paylaşılacak.

Dernekler ve Güvenlik Güçlerinin Yetkileri

En az bir yıldır faaliyette bulunan dernekler lokal açma yetkisine sahip olacak, federasyon ve konfederasyonlarda bu şart aranmayacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, durdurduğu kişilerde silah bulundurma hususunda şüphenin varlığı durumunda gerekli kontrolleri yapabilecek.

Başarı Madalyaları

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden görevini üstün başarıyla yerine getirenlere İçişleri Bakanı tarafından çeşitli madalyalar verilebilecek: "Emniyet Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası", "Emniyet Şeref Madalyası" ve "Emniyet Üstün Hizmet Madalyası". Bu yeni düzenlemeler, iç güvenlik sağlayacak tedbirlerin daha da güçlendirilmesine katkıda bulunacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.