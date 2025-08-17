DOLAR
İç Moğolistan'da Sel Faciası — Bayannur Urad Arka Sancak'ta 10 Ölü, 2 Kayıp

Bayannur'a bağlı Urad Arka Sancak'ta nehrin taşmasıyla çadır kampını vuran selde 13 kişiden 10'u öldü, 2 kişi kayboldu; 700'den fazla kurtarma personeli sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 19:57
Xinhua'nın bildirdiği gelişme

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı yaşandı. Olay, Bayannur iline bağlı Urad Arka Sancak bölgesinde bir nehrin taşması sonucu gerçekleşti.

Taşkının etkisiyle bir çadır kampı alanı sel sularına kapıldı. Kampta bulunan 13 kişiden 10'u hayatını kaybederken, sel sularına kapılan 2 kişi kayboldu. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda şimdiye kadar 1 kişi kurtarıldı.

Bölgeye 700'den fazla acil durum görevlisi sevk edildi ve arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Acil Durum Yönetim Bakanlığı, sel mevsimi boyunca vatandaşları vahşi doğa alanlarında kamp yapmamaları konusunda uyardı ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

