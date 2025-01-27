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İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:31
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Oylama, yıl boyunca çekilen en etkileyici fotoğrafların seçilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Aktaş, bu etkinliğin önemine vurgu yaparak, Anadolu Ajansı'nın haber alanındaki katkılarını ve görsel medyanın gücünü belirtti. Oylamanın, hem gazetecilik mesleğine hem de fotoğraf sanatına olan ilgiyi artıracağına inandığını dile getirdi.

Etkinlik boyunca yapılan oylama, sosyal medya üzerinden geniş bir katılımla sürdürülüyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanlı bir rekabete sahne olacağı öngörülüyor.

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