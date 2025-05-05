İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl'de Şehitler Kütüphanesinin Açılışını Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş Bingöl'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Aktaş, 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte terör örgütü PKK'nın sayfasının tamamen kapanacağını belirtti.

Şehitler Kütüphanesi Açılışı

Bingöl'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Başkanı Hatice Atan ile birlikte, Bingöl Valiliği ve Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği iş birliğiyle oluşturulan Şehitler Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Şehit Anısına Kütüphane

Daha sonra, 2018 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl anısına kurulan kütüphanenin açılışını yapmak üzere Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine geçti.

Şehit Aileleri ve Gazilerle Buluşma

Valiliğe geçtikten sonra Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK)'ını ziyaret eden Aktaş, burada yaptığı konuşmada, şehitler sayesinde ülke insanlarının özgürce yaşayabildiğini vurguladı.

Aktaş, şunları söyledi: "Çok büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Terör örgütü PKK ile mücadelede büyük bedeller ödedik. Binlerce kahramanımız şehit oldu. 'Terörsüz Türkiye' süreciyle birlikte, terör örgütü PKK sayfası da kapanmış olacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz."

Yeni Kütüphane Açılışı

Bingöl Ağaçeli köyündeki 100. Yıl İlkokulu'nda kurulan Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi'nin açılışına katılan Aktaş, burada 46 çocuğun isimlerinin verildiğini belirtti.

"Bu okuldaki kütüphaneden faydalanacak çocuklarımızın vatan ve millet bilinci yaşayacaktır" diyen Aktaş, bu anlamlı açılışın önemine dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş'a, ziyaretleri sırasında Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali yardımcıları Uğur Tutkan ve Fahri Onay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy da eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl'de Ağaçeli köyünde bulunan 100. Yıl İlkokulu'ndaki "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"nin açılış programına katıldı. Aktaş, çocuklar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Bingöl'de Ağaçeli köyünde bulunan 100. Yıl İlkokulu'ndaki "Şehit Bebek ve Çocuk Oyuncak Kütüphanesi"nin açılış programına katıldı. Aktaş, çocuklar tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.