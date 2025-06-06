İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı

Elazığ’da Bayram Sevinci

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da düzenlenen bayram etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Vatandaşlarla Bayramlaşma

Namazın ardından Akktaş ve beraberindekiler, vatandaşlarla buluşarak, onların bayramını içten bir şekilde kutladı. Bayramlaşmanın, toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu vurguladı.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür Ziyareti

Aynı gün içerisinde Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği'ne de ziyaret gerçekleştiren Aktaş, görevlerinin başındaki kolluk kuvvetleriyle bir araya gelerek onların bayramını tebrik etti. Bayramda görevde olmakta olan güvenlik güçlerinin özverisine değinen Aktaş, "Bu kutsal görevde yer alan her bir bireyin çabası takdire şayandır," ifadelerini kullandı.

Elazığ'da bayram coşkusu ve birlikteliği pekiştiren bu anlamlı ziyaret, yerel halkta büyük memnuniyet yarattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.