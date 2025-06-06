DOLAR
39,23 0,18%
EURO
44,71 0,6%
ALTIN
4.221,57 0,4%
BITCOIN
4.082.756,57 -3,63%

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaşarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 16:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı

Elazığ’da Bayram Sevinci

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ'da düzenlenen bayram etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Sarahatun Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Vatandaşlarla Bayramlaşma

Namazın ardından Akktaş ve beraberindekiler, vatandaşlarla buluşarak, onların bayramını içten bir şekilde kutladı. Bayramlaşmanın, toplumda birlik ve beraberliği güçlendiren önemli bir gelenek olduğunu vurguladı.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür Ziyareti

Aynı gün içerisinde Harput Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşı Şehit Mehmet Ali Çakır Polis Merkezi Amirliği'ne de ziyaret gerçekleştiren Aktaş, görevlerinin başındaki kolluk kuvvetleriyle bir araya gelerek onların bayramını tebrik etti. Bayramda görevde olmakta olan güvenlik güçlerinin özverisine değinen Aktaş, "Bu kutsal görevde yer alan her bir bireyin çabası takdire şayandır," ifadelerini kullandı.

Elazığ'da bayram coşkusu ve birlikteliği pekiştiren bu anlamlı ziyaret, yerel halkta büyük memnuniyet yarattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (sol 2), Elazığ'da vatandaşlar ve güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

İLGİLİ HABERLER

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
2
Şırnak Valisi Birol Ekici, Kurban Bayramında Güvenlik Güçlerini Ziyaret Etti
3
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Elazığ'da Bayram Coşkusunu Paylaştı
4
Kurban Bayramı'nda Aciller Acemi Kasaplarla Dolu
5
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor
6
Konya'da İki Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Yaralı
7
Çanakkale Valisi Ömer Toraman Bayramda Trafik Denetiminde

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım