İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Aktaş’a ziyareti sırasında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin eşlik etti.

Aktaş, 267 bin metrekarelik alana kurulu, köpek hastanesi, kedi hastanesi, kedi evi, mama üretim tesisi ve padok gibi modern ve donanımlı birimler hakkında bilgi aldı. Bu birimlerin sahipsiz hayvanların barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet verdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Aktaş, sokaklarda sahipsiz hayvanların olmasını istemediklerini ifade ederek, "Unutmayalım, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde. Her şey onların sağlığı ve vatandaşlarımızın güvenliği için." diyerek bu konuya dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), Aktaş'a eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), Aktaş'a eşlik etti.