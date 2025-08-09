DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.758.111,1 -0,18%

İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin'de sahipsiz hayvanlar için hayata geçirilen projeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 15:22
İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Mardin'de Hayvan Bakımevi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yakından inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Aktaş’a ziyareti sırasında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin eşlik etti.

Aktaş, 267 bin metrekarelik alana kurulu, köpek hastanesi, kedi hastanesi, kedi evi, mama üretim tesisi ve padok gibi modern ve donanımlı birimler hakkında bilgi aldı. Bu birimlerin sahipsiz hayvanların barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet verdiği belirtildi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Aktaş, sokaklarda sahipsiz hayvanların olmasını istemediklerini ifade ederek, "Unutmayalım, hayvanların yaşam hakkı ve toplumun huzuru hepimizin elinde. Her şey onların sağlığı ve vatandaşlarımızın güvenliği için." diyerek bu konuya dikkat çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), Aktaş'a eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş (ortada), Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret ederek, sahipsiz hayvanlar için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), Aktaş'a eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Mermer Blok Düşmesi: Maden Mühendisi Hayatını Kaybetti
2
Körfezray Metro Projesi'nde Hız Kesilmiyor
3
10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
4
Adana'da Amir İşçiyi Tabancayla Yaraladı, Tutuklandı
5
Antalya'da Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilde 4 Yaralı
6
Yalçın'dan Türkiye Yüzyılı Vurgusu: Terörsüz Türkiye Süreci Önem Arz Ediyor

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı