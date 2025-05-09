İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da Afet Koordinasyon Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Diyarbakır'da Toplandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da bir değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile birlikte Valilikte düzenlenen toplantıda, 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Depremde Kaybedilen Hayatların Anılması

Toplantıda konuşan Karaloğlu, 6 Şubat 2023’teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karaloğlu, afet yönetiminin çok boyutlu ve dinamik bir süreç olduğunu vurguladı. Her ziyaretlerinde belirledikleri hedefleri tamamladıklarını belirten Karaloğlu, yeni hedeflerin de oluşturulduğunu ifade etti.

Kalıcı Konut Hedefi

Karaloğlu, deprem sonrası süreçle ilgili değerlendirmelerini aktararak, "Çadır bulmak ilk dönemlerde zordu, ancak şimdi kalıcı konutlarımızı yaptık. Hedefimiz, vatandaşlarımızı bu konutlara yerleştirerek konteyner alanlarını boşaltmak. Bu da yeni bir başarı göstergesidir." şeklinde konuştu.

Psikolojik Destek ve Koordinasyon

Karaloğlu, afet yönetiminin yalnızca fiziksel müdahaleyi değil, aynı zamanda psikolojik destek ve uyum gerektirdiğini belirtti. "Bu gibi afetlerde en kritik şey, aynı dili konuşmak ve aynı yöntemleri kullanmaktır." diyerek, farklı bölgelerde farklı uygulamaların yapılamayacağını vurguladı.

Diyarbakır Valisi'nin Açıklamaları

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, şehirde ve ülke genelinde depremin etkilerinin azaltılmasına yönelik önemli mesafeler kaydedildiğini belirtti. "Oğlaklı bölgesinde yeni, orta ölçekli bir şehir kuruldu." ifadelerini kullandı. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini ve depreme yönelik konutların hızla inşa edildiğini duyurdu.

Kurumların Yatırımları ve Projeleri

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak, depremin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sundu. Şehir genelinde ağır hasarlı 5 bin 411 binadan 4 bin 717'sinin yıkıldığını belirten Çakmak, ayrıca AFAD İl Müdürlüğü tarafından 4 milyar 318 milyon 288 bin lira tutarında yardım yapıldığını belirtti.

Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travnaç, yürütülen bağlantı yolları ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi verirken, DSİ 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Sezer ise içme suyu projelerinin detaylarını paylaştı. Sezer, projelerin toplam yatırım tutarının 3 milyar 49 milyon lira olduğunu vurguladı.

Toplantıda ayrıca DİSKİ, DEDAŞ, Diyargaz ve İLBANK yetkilileri de kurumlarının Diyarbakır'daki projeleri hakkında bilgi verdiler.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısına iştirak etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısına iştirak etti.