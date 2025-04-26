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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de İnovatif Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de önemli ziyaret ve incelemelerde bulundu, depremzedelere destek müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 18:35
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Osmaniye'de İnovatif Ziyaretler Gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'deki ziyaret ve incelemeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret eden Karaloğlu, kentte yürütülen çalışmalara dair bilgi aldı.

Karaloğlu, ziyaretine Issızca köyünde TOKİ tarafından inşa edilen bir evine yerleşen aileyi ziyaret ederek devam etti. Burada yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Osmaniye'de yapımı süren konutların neredeyse tamamının tamamlandığını belirtti.

Osmaniye'de gerçekleştirilen kuralar sonrasında vatandaşların yeni konutlarına yerleşmeye başladığını vurgulayan Karaloğlu, “Son hak sahibi evine yerleşene kadar çalışmalarımız devam edecek,” ifadelerini kullandı.

İlk ziyaretinin ardından Osmaniye merkezinde rezerv alanlarda incelemelerde bulunan Karaloğlu, ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı bir koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Ziyaretlerinde Karaloğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ve kurum müdürleri eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 5), Osmaniye'nin merkeze bağlı Issızca köyüne...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 5), Osmaniye'nin merkeze bağlı Issızca köyüne yaptırılan köy evlerinde incelemelerde bulundu, burada TOKİ tarafından inşa edilen evine yerleşen bir aileyi ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 5), Osmaniye'nin merkeze bağlı Issızca köyüne...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (sağ 5), Osmaniye'nin merkeze bağlı Issızca köyüne yaptırılan köy evlerinde incelemelerde bulundu, burada TOKİ tarafından inşa edilen evine yerleşen bir aileyi ziyaret etti.

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