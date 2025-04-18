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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Rize'de İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek projeleri inceledi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 22:09
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Rize'de İncelemelerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Rize'de Proje Ziyaretleri Yaptı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'de önemli ziyaretler ve incelemelerde bulundu. Karaloğlu, ilk olarak Fındıklı Kaymakamlığını ziyaret ederek, Kaymakam Murat Çürük ile bir araya geldi.

Rize Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi tarafından ilçede yürütülen projeler arasında yer alan Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyen Karaloğlu, bu çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ayrıca, AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen malzeme teslim törenine katılan Karaloğlu, gönüllü ekiplerle de sohbet etti. Ziyaretleri sırasında AFAD Rize Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık eden Karaloğlu, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve doğal yaşam alanlarının oluşturulması konularında ilerlemeleri inceledi.

Ziyaret ve incelemelere Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu ve diğer yetkililer de eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'deki programları kapsamında İl Özel İdaresince...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'deki programları kapsamında İl Özel İdaresince ilçede yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'deki programları kapsamında İl Özel İdaresince...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize'deki programları kapsamında İl Özel İdaresince ilçede yapımı devam eden Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı ile Rize Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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