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İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

Münir Karaloğlu, Burdur'da sokak hayvanları sorununu kökünden çözmeye yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 15:04
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 15:15
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Sokak Hayvanları Sorununun Kökünden Çözülmesi Gerekiyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sokak hayvanlarının ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayarak, bu meseleyi kökünden çözmek için büyük bir gayret içinde olduklarını ifade etti.

Karaloğlu, Burdur Valiliği'nde düzenlenen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından, Burdur İl Özel İdaresi tarafından kurulacak olan hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanını ziyaret eden Karaloğlu, burada sokak hayvanlarının toplanıp rehabilite edilerek aşılama ve sahiplenme işlemlerinin yapılacağını kaydetti.

Kendisi, sahiplenilmeyen hayvanların oluşturulacak doğal yaşam alanında hayatlarına devam edeceklerini belirtti. Sokak hayvanlarının toplumun ciddi bir sorunu olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, "Bu meseleyi kökünden çözmek istiyoruz ve bunun için gayret ediyoruz" dedi.

Toplantıda yapılan çalışmaları vurgulayan Karaloğlu, valilikler, belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile kapsamlı bir işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi. Burdur'da bu konuda ileri adımlar atıldığını belirten Karaloğlu, Burdur'un güçlü bir veterinerlik fakültesine sahip olduğunu belirtti ve bu güçlü yapı sayesinde sorunun üstesinden gelineceğine inandığını ifade etti.

Burdur Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret eden Karaloğlu, burada yetkililerden bilgi aldı. Ziyarete Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve çeşitli kurum müdürleri de eşlik etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (sağ 2) hazır bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu (ortada), Burdur Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan (sağ 2) hazır bulundu.

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