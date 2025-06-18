DOLAR
39,54 -0,14%
EURO
45,48 0%
ALTIN
4.311,56 -0,3%
BITCOIN
4.148.592,98 -0,54%

İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 43. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 16:35
İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşan Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, burada saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı.

Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir merdivenlerinde heyetiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şu duygularını yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, Aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüksek öngörünüz ve kahraman milletimizin fedakarlığıyla inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'miz bir asrı geride bırakırken, bugün bizler bu eşsiz emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bakanlığımızın denizlerdeki sarsılmaz gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatan'ımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir. İnsan hayatını önceleyen bakış açısıyla düzensiz göç ile mücadeleden kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, 7 gün 24 saat aziz milletimizin yanında görevine devam edecektir. Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ile bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımızı belirtir, Zat-ı devletinizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederim."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DEV-Sağlık-İş, Kamu İşçileri İçin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı
2
Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bakan Kurum: 250 Bin Konut, Türkiye'nin Yeniden Doğuşunun Simgesi
4
İran, Düşürülen İsrail SİHA'sının Görüntülerini Yayınladı
5
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Devlet Protokolü Davet Edildi
6
Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı
7
Balıkesir'de CHP'li Belediye Başkanları Nüfusu 100 Bin Üstü Toplantısında Bir Araya Geldi

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı