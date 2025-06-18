İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaşan Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, burada saygı duruşunda bulunarak çelenk bıraktı.

Ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Anıtkabir merdivenlerinde heyetiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şu duygularını yazdı:

"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önderimiz, Aziz hatıranız önünde, Mavi Vatan denizlerimizde huzur ve güvenliğin yegane koruyucusu olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin gururu ve heyecanı içerisindeyiz. Yüksek öngörünüz ve kahraman milletimizin fedakarlığıyla inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti'miz bir asrı geride bırakırken, bugün bizler bu eşsiz emanete sahip çıkmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bakanlığımızın denizlerdeki sarsılmaz gücü olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mavi Vatan'ımızın emniyeti, milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edecektir. İnsan hayatını önceleyen bakış açısıyla düzensiz göç ile mücadeleden kritik arama kurtarma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede yüksek sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeden, 7 gün 24 saat aziz milletimizin yanında görevine devam edecektir. Komutanlığımızın 43. kuruluş yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğu ile bizlere emanet bıraktığınız Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatacağımızı belirtir, Zat-ı devletinizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ederim."

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Sağlam başkanlığındaki sahil güvenlik heyeti, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu.