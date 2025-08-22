İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Erzurum'da Şehit Tokyürek'in Ailesini Ziyaret Etti

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu okuyup şehit ailesiyle dua etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzurum'da şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in ailesini ziyaret etti.

Yerlikaya, ziyaretine ilişkin paylaşımı NSosyal hesabından duyurdu.

Ziyaret sırasında Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerine yazdığı mektubu okudu ve şehit ailesiyle dua etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aktardığı ifadeyi şu sözlerle paylaştı: "Şüheda yurdu topraklarımızın her karışı, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir."

Yerlikaya ayrıca, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda millet olarak tarihi bir sorumluluk üstlenildiğini vurgulayarak, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmanın önemine değindi ve birlik mesajı vererek Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine bağlılıklarını yineledi.