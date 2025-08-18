İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırşehir'de: Valilik ve Esnaf Ziyaretleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kırşehir'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırşehir'de resmi temaslar ve halk ziyaretleri gerçekleştirdi.

Valilik Ziyareti ve Brifing

Yerlikaya'yı Valilikte Vali Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve il protokolü karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yerlikaya, beraberindeki Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Demiryürek'ten brifing aldı.

Esnaf ve Vatandaş Ziyaretleri

Ankara ve Atatürk caddelerinde esnafı ziyaret eden Yerlikaya, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi ve vatandaşların talep ile görüşlerini dinledi. Bir vatandaş, Bakan Yerlikaya'nın memleket için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, "Adam gibi adamsın." ifadesini kullandı.

Esnafın ve müşterilerinin çay ikramını geri çevirmeyen Yerlikaya, onlarla sohbet etti ve bazı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ahi Evran Külliyesi ve Parti Toplantısı

Bakan Yerlikaya, Ahi Evran Külliyesi'ni ziyaret ederek Ahi Evran-ı Veli'nin kabrinde dua etti. Ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi, İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

