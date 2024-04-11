İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da şehit ailelerini ziyaret etti

Bakan Yerlikaya, İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevliyken 10 Aralık 2016'da Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan Metin Düzgün ile 11 Haziran 2023'te Pençe-Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya'nın ailelerini ayrı ayrı ziyaret etti.





Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehitlerin aileleriyle bir araya gelen Bakan Yerlikaya, onların acılarını paylaşarak, "Şehitlerimizin aziz hatırası unutulmayacak. Kahraman şehitlerimizin ruhu şad, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın bu samimi ziyareti, şehit ailelerine olan devletin ve milletin minnettarlığını bir kez daha gösterdi.