İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sinop Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Toplantısı kapsamında Sinop Valiliği'ni ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:24
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Sinop Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katılmak üzere kente geldi.

Toplantının ardından, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen oturum sonrasında Valilik ziyareti gerçekleştirildi. Burada, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Yerlikaya'ya AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de eşlik etti.

Bir süre Vali Özarslan ile görüşerek kent hakkında bilgi alan Yerlikaya, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret etti. Bu basına kapalı ziyarette bazı belediye başkanları ve partililerle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında geldiği Sinop'ta, Valiliği ziyaret etti. Bakan...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında geldiği Sinop'ta, Valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada çocuklar tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında geldiği Sinop'ta, Valiliği ziyaret etti. Bakan...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, programı kapsamında geldiği Sinop'ta, Valiliği ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, burada çocuklar tarafından karşılandı.

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