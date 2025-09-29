İçişleri Bakanı Yerlikaya: 509 bin 387 Suriyeli Ülkesine Geri Döndü

Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrası hızlanan gönüllü geri dönüşlerle toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Gönüllü geri dönüşlerde hız ve koordinasyon vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü bildirdi. Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti.

8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ifade eden Yerlikaya, Suriye'nin özgürleşmesinden sonra toplam 509 bin 387 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını kaydetti.

Yerlikaya, 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönen Suriyelilerin sayısının 1 milyon 249 bin 390 kişiye ulaştığını belirterek, "Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan, ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönmek isteyen Suriyelilerin işlemlerini gerçekleştirdikleri en önemli merkezlerden birinin Adana Sarıçam'daki Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, "Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinasyonunda büyük bir hassasiyetle yürütmeye devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Paylaşımda ayrıca, ülkesine dönen Suriyelilerin görüntülerinin yer aldığı bir video da yer aldı.

