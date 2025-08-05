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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Tutak ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirerek çeşitli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 00:03
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'nın Tutak ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Bakan Yerlikaya, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ile birlikte Patnos Belediyesini ziyaret etti.

Yerlikaya, belediye önünde Kaymakam Burak Dertlioğu ve Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın tarafından karşılandı. Burada, ilçede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında Taşkın’dan bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Tutak ilçesine geçti.

Belediyenin şeref defterini imzalayan Yerlikaya, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Ziyaretin bir parçası olarak esnafla bir araya gelen Bakan Yerlikaya, vatandaşlarla sohbet edip çocuklara oyuncak hediye etti. Programının ardından kentten ayrılan Yerlikaya, yaptığı ziyaretlerle yerel esnaf ve halkla sıcak ilişkiler kurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Patnos...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Patnos Belediyesini ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Patnos...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağda), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ağrı'da, Patnos Belediyesini ziyaret etti.

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