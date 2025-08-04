İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette yerel yönetimle önemli değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız gibi önemli isimlerin karşıladığı Ahmed-i Hani Havalimanında başladı.

Valilik Şeref Defteri İmzalandı

Havalimanından sonra Valilik binasına geçen Yerlikaya, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Koç'tan bölgedeki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Partililerle Bir Araya Geldi

Ziyaretinin son kısmında Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada partinin faaliyetleri ve bölge için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.