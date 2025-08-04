DOLAR
40,66 0,11%
EURO
46,88 -0,39%
ALTIN
4.413,38 -0,08%
BITCOIN
4.682.650,81 -0,19%

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğini ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu ve yerel protokol ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 17:31
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ağrı Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliği'ne gerçekleştirdiği ziyarette yerel yönetimle önemli değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret, Ağrı Valisi Mustafa Koç, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız gibi önemli isimlerin karşıladığı Ahmed-i Hani Havalimanında başladı.

Valilik Şeref Defteri İmzalandı

Havalimanından sonra Valilik binasına geçen Yerlikaya, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Koç'tan bölgedeki yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında brifing aldı.

Partililerle Bir Araya Geldi

Ziyaretinin son kısmında Bakan Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Burada partinin faaliyetleri ve bölge için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı Valiliğine ziyarette bulundu.

İLGİLİ HABERLER

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
2
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: 3 Yaralı
3
2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak
4
İstanbul'da Mısır Cezaevleri İçin basın toplantısı düzenlendi
5
Kurtulmuş ve Gilani: Türkiye-Pakistan İşbirliği Vurgusu
6
CHP'li Adem, Bağcıoğlu ve Yavuzyılmaz'dan Orman Yangınlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar
7
Bursa'daki Nektarin Bahçesi Yangından Korkmadı

Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri

2026'da Elektrik Faturaları 750 TL'yi Aşan Abonelerde İki Katına Çıkacak

Çay Fiyatlarına Çifte Zam! Ağustos Ayı Zamlı Fiyatlar

2025'te Özel Sağlık Sigortası Primleri Fırlıyor: İşte Tasarruf Formülü

BDDK Personel Alımı: Yeni Personel İçin Başvurular Başladı

Marketlerdeki Poşet Sorununa Yeni Yaptırımlar Geliyor

İzmir'de 19 Saatlik Su Kesintisi: Konak ve Bornova Mahalleleri Etkilenecek

Ağustos 2025 Emekli Promosyonları: Bankalar Arası Rekabet Arttı da arttı

Marketlerde Şekersiz Ürün Devrimi: Artık raflarda Yok!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 240 Milyon TL'lik Yatırım Fırsatı Başladı!

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!