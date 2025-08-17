İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 26'ncı Yılı Mesajı

Yerlikaya'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılı mesajı

AFAD vurgusu ve taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, geride kalanlara sabır diledi.

Yerlikaya, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda depremin milleti derinden sarstığını ve binlerce canın sevdiklerinden koparıldığını belirtti.

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır diliyorum."

Paylaşımında ayrıca, 2009'da çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) kurulduğunu ve farklı kurumlardaki yetki ile sorumlulukların tek çatı altında toplandığını hatırlattı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili düzenlemeler kapsamında 15 Temmuz 2018'de yayımlanan 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'na bağlandığını da bildirdi.

Bakan, AFAD'ın görev ve yapısını şu ifadelerle aktardı:

AFAD, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurumdur.

Yerlikaya paylaşımını "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." sözleriyle sonlandırdı.