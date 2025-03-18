İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 18 Mart Mesajı: Şehitler Unutulmaz

İçişleri Bakanı'ndan Anlamlı Mesaj

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale şehitlerinin son mektuplarının yer aldığı videolu mesaj yayınladı.

Çanakkale'nin Anlamı

Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinin destansı sayfalarından biri olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Çoğun aza, imkanların iman gücüne, demir yığını gemilerin Seyit Onbaşı'nın omuzladığı top mermisine yenildiği gündü. Çanakkale'yi geçilmez kılan yiğitlerin kaleme aldığı her satır, her mektup ise bugün de yüreklerimizi dağlamaya devam ediyor. Değil 110 yıl, asırlar da geçse şehitlerimizin aziz hatıraları asla unutulmayacak."

Yerlikaya, mesajında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla yad ediyorum." diyerek şehitlerin hatırasına duyduğu saygıyı dile getirdi.