İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos Mesajı: 'Türkiye Yüzyılı' ve 103. Yıl

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yaptı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler rahmetle anıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 08:03
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos mesajı

Yerlikaya'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu paylaşım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal'deki hesabından bir mesaj yayımladı ve kutlamalara dair düşüncelerini paylaştı.

"Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır."

"Mayıslar bize, istiklalimiz için çıkılan o kutlu yolu, atılan o ilk büyük adımı, 19 Mayıs'ı… Nisanlar, halkımızın iradesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını, 23 Nisan'ı… Ekimler, ilelebet payidar kalacak olan Türkiye Cumhuriyetimizi, 29 Ekim'i… Ağustoslar ise makus tarihimizi değiştiren şanlı zaferlerimizi, 30 Ağustos'u anımsatır bize."

Yerlikaya mesajında ayrıca, Sultan Alparslan'ın 954 yıl önce, 26 Ağustos 1071'de Anadolu'nun kapılarını büyük bir kararlılık ve inançla ardına kadar açtığını anımsattı.

"Ve ondan tam 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustos günü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; Anadolu'nun kapılarını ona göz koyanlara karşı, 'Allah Türk milletini koruyacaktır. Vakit tamam. İnşallah zafer bizimdir' diyerek sonsuza dek sımsıkı kapattı. Bugün büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi, milletimizin varoluş mücadelesindeki bir dönüm noktasıdır. Bağımsızlık ve özgürlük uğruna, milletimizin dişiyle, tırnağıyla bütün ruhuyla verdiği mücadelenin ardından gelen şanlı zaferin adıdır. Bu toprakları bize vatan kılan ecdadımıza karşı hepimizin borcu var. Bizden sonra şanlı bayrağımızı dalgalandıracak nesillere karşı sorumluluklarımız var. Bu da ancak bir ve beraber olmakla, memleketimiz için gayretle çalışmakla olur. Eser ve hizmet üretmekle olur."

Mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine de değinen Yerlikaya, 30 Ağustos'u bu vizyonun en anlamlı satırlarından biri olarak nitelendirdi.

"Nasıl ki 30 Ağustos yeniden dirilişin ilanıysa, 'Türkiye Yüzyılı' da bu ilanın, en güzel satırlarıdır. 30 Ağustos, zulme karşı verilen mücadelenin, boyun eğmeyen aziz milletimizin destanıdır. 'Büyük zaferler yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, kahraman Mehmetçiklerimizi, vatanımız uğruna canından geçen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zaferimizin 103. yılı kutlu olsun."

Yerlikaya paylaşımında ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan bir video da yayımladı.

