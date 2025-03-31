İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Emniyet Personeline Bayram Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Bayram Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevde bulunan emniyet personeline yönelik Ramazan Bayramı kutlaması yaptı. Bakan Yerlikaya, emniyet telsizi üzerinden okunan mesajında, emniyet teşkilatının Türkiye'nin huzuru ve milletin esenliği için durmadan çalıştığını vurguladı.

Emniyet Personeline Teşekkür

Bayram mesajında, personelin üstün vazife şuuru ve fedakarlıkları sayesinde milletin huzur ve güven içinde olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Kıymetli kardeşlerim, milletçe birlik, beraberlik ve huzur içinde idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Yerlikaya, ayrıca aziz şehitler ve kahraman gaziler için de duygu ve saygılarını ifade ederek, "Bu duygularla, kıymetli aileleriniz ve sevdiklerinizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Görev başındaki arkadaşlarımıza hayırlı nöbetler diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" şeklinde konuştu.