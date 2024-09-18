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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Jandarma Astsubay Çangır İçin Taziye Mesajı

Bakan Yerlikaya, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:28
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Jandarma Astsubay Çangır İçin Taziye Mesajı

Başsağlığı Mesajı Yayımlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, kontrol noktası görevindeyken motosikletin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için taziye mesajı yayınladı.

Kahraman Jandarma İçin Duygusal Mesaj

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Çangır'ın yol emniyet ve kontrol görevi esnasında motosiklet kazası sonucu ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığını vurguladı.

Ali Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları ali olsun."

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