İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Şehit Polis İçin Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ümraniye'de gerçekleşen çatışmada hayatını kaybeden polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi. Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yılmaz'ın, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi kadrosunda görev yapmakta olduğunu ve görev sırasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen şehit olduğunu aktardı.

Şehit ve Yaralılar İçin Temenniler

Bakan Yerlikaya, ayrıca çatışmada yaralanan polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe için de geçmiş olsun dileklerini iletti. Açıklamasında, "Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.