İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'a Yönelik Terör Saldırısı Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan TUSAŞ'a Yönelik Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Olayın Ayrıntıları

Yerli ve milli savunma sanayisinin önemli bir parçası olan TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik düzenlenen saldırıda, 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakan Yerlikaya, saldırıda 3 vatandaşın şehit olduğunu, 14 şahsın ise yaralandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu menfur saldırıda 3 şehidimizi, 14 yaralımızı kaybettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu olayı şiddetle kınıyorum. Mücadelemiz, son terörist etkisiz hale getirilinceye dek azim ve kararlılıkla devam edecektir," dedi.

Resmi Açıklamalar Önemli

Yerlikaya, vatandaşların resmi kaynakları dikkate alarak yapılan açıklamalara önem vermelerini istedi.