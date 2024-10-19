DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.317.144,55 0,37%

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Bakan Yerlikaya, Jandarma'nın güvenlik çalışmaları ve hedefleri hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 18:15
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya Jandarma Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, jandarma teşkilatının halkın güvenliği için yaptığı çalışmalar ele alındı.

Jandarma'nın Hedefleri ve Mücadele

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Ali Çardakcı, 81 il jandarma komutanımız ve karargah personelimizin katılımlarıyla 2024 Yılı Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıllık geçmişine vurgu yaparak, "Jandarma teşkilatımız halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya; başta terör olmak üzere tüm suçlular ve suç odaklarıyla mücadele etmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması
2
Çankırı'da Otomobil ve Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu
4
Mersin Tarsus'ta Park Halindeki Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
5
ÖNDER Gençlik Yeni Projelerini Tanıttı
6
Lübnan Sınırında Çatışmalar: Beyrut'a Yoğun Saldırılar Gerçekleşti
7
Gazze'de Kassam Tugayları'nın İsrail Hedeflerine Saldırısı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’