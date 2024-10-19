İçişleri Bakanı Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

İçişleri Bakanı Yerlikaya Jandarma Toplantısına Katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, jandarma teşkilatının halkın güvenliği için yaptığı çalışmalar ele alındı.

Jandarma'nın Hedefleri ve Mücadele

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Ali Çardakcı, 81 il jandarma komutanımız ve karargah personelimizin katılımlarıyla 2024 Yılı Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Türk Jandarma Teşkilatı'nın 185 yıllık geçmişine vurgu yaparak, "Jandarma teşkilatımız halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya; başta terör olmak üzere tüm suçlular ve suç odaklarıyla mücadele etmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Jandarma Genel Komutanlığı 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.