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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mobil Göç Aracı Töreninde Düzensiz Göçle Mücadele Rakamlarını Açıkladı

Bakan Yerlikaya, mobil göç araçları ile düzensiz göçle mücadelede önemli başarılar kaydettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:14
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mobil Göç Aracı Töreninde Düzensiz Göçle Mücadele Rakamlarını Açıkladı

Mobil Göç Aracı Töreni Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelesindeki yenilikçi uygulamalar hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, Temmuz 2023’te başlatılan mobil göç noktası uygulaması kapsamında ilk üç ayda 49 bin 999 kişinin sorgulandığını, bunlardan 37 bin 289’unun düzensiz göçmen olarak belirlendiğini ifade etti.

Düzensiz Göçte Düşüş

Yerlikaya, düzensiz göçmen tespit oranının %74,5 olduğunu ve son aylarda Düzenli olarak yapılan denetimlerin etkisiyle bu oranının %1,8'e kadar düştüğünü açıkladı. "Mobil göç noktası araçlarımız sayesinde düzensiz göçle mücadele daha etkili hale geldi," dedi.

Yeni Araçlar ile Genişleyen Ağ

105 yeni mobil göç aracının hizmete alındığının altını çizen Yerlikaya, toplamda Türkiye genelinde 375 aracın aktif olarak kullanılacağını duyurdu. "Bu araçlar, 4 milyon 572 bin 712 kişinin sorgulamasını gerçekleştirdi," diyerek toplamda 213 bin 848 düzensiz göçmen tespit edildiğini belirtti.

Eşsiz Bir Uygulama

Yerlikaya, mobil göç noktası uygulamasının dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem olduğunu vurguladı. "Bu uygulama, hem vicdani hem de etkin bir şekilde düzensiz göçle mücadelede bir model ülke konumumuzu güçlendirmektedir," ifadelerini kullandı.

Göç İdaresi’nin Rolü

Programda söz alan Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, kurumlarının genç olmasına rağmen köklü bir devlet geleneği üzerinde çalıştığını belirtti. Mobil göç noktası araçlarının, denetimleri daha etkin ve hak ihlali olmaksızın gerçekleştirebileceklerini ifade eden Kök, bu proje ile Türkiye’nin dünya göç yönetiminde önemli bir örnek teşkil edeceğini söyledi.

Program, yapılan konuşmalar ve duaların ardından 105 yeni mobil göç aracının Göç İdaresi Başkanlığından hareket etmesiyle sona erdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığında düzenlenen "Mobil Göç Aracı Hizmete Alım Töreni"ne katıldı.

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