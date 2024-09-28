İçişleri Bakanı Yerlikaya, Şehit Polis Memuru Yılmaz'ın Ailesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Taziye Ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'taki ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

"Adalet İçin Kararlıyız"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Kim suç işlemekte kibirleniyorsa, kendini milletimizin iradesinden daha üstün görüyorsa, onları polisimle, jandarmamla yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız" dedi. Yerlikaya, şehidin babası Mehmet ve annesi Nurgül ile bir araya gelerek taziyelerini iletti.

Devletin ve Milletin Birliği

Yerlikaya, "Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" diyerek, ailenin vatan sevgisine dikkat çekti. "Böyle aileler olduğu müddetçe, devletimiz ve milletimiz her daim bir arada olacaktır" şeklinde konuştu.

Suçla Mücadelede Kesin Kararlılık

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehidin ailesine telefonla görüştüğünü aktararak, 600 bin güvenlik görevlisi ile suç ve terörle mücadeleye devam edeceklerini belirtti. "Türkiye'nin huzuru için gece gündüz demeden uğraşıyoruz" diye ekledi.

Taziye Ziyareti ve Toplantılar

Bakan Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakcı ve diğer yetkililerle birlikte şehidin eşi Semih Yılmaz'a da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret öncesinde, Sivas'taki bir otelde basına kapalı düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı.