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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yılı etkinliğinde, polisin milletin huzurunu korumadaki rolüne vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:20
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yıl Dönümünde Konuştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Türk Polis Teşkilatı'na Destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Asil milletimizin bağrından çıkan ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Polis Teşkilatımız, devletimizi, aziz milletimizin birliğini ve huzurunu korumaya kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Polisler, Huzurun Teminatı

Bakan Yerlikaya, etkinlikler kapsamında düzenlenen yemekte, teşkilat mensuplarına hitaben, polislerin ailelere güven hissettirdiğini belirtti. Türk milletinin, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan aldığı güvenle her sabah uyandığını dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Polis vicdanı olmayanların karşısındadır." sözünü hatırlatırken, Türk polisinin temsil ettiği değerlerin tarihi bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Türk Polisinin Varlığı ve Görevleri

Yerlikaya, "Kamu düzeni bir milletin nefesidir. O nefesi her daim yaşatan, sizlersiniz." diyerek, polislerin terörle mücadelede ve organize suçlarla yürüttüğü kararlı mücadeleye dikkat çekti. Bu mücadelenin sadece fiziksel güç değil, aynı zamanda yürekle verildiğinin altını çizdi.

Hukukun Üstünlüğü Vurgusu

Son zamanlarda yaşanan olaylarla ilgili olarak, emniyet mensuplarına seslenen Yerlikaya, şunları ifade etti: "Kamu düzenine kast eden, şiddeti araç kılmaya çalışanlara karşı sergilediğiniz metanet, sağduyu ve kararlılık, aziz milletimizin sizlere duyduğu güveni pekiştirmiştir."

Demokratik Varlığımız ve Emniyet

Yerlikaya, demokrasi dışı odaklara karşı gösterilen direncin önemine değinerek, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu devlet, milletimizin iradesine ve emanetine her zaman sahip çıkacaktır." dedi. Vatan uğruna şehit düşenlere rahmet dileyerek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutladı.

Emniyet Genel Müdürü'nden Teşekkür

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ise programda, Türk Polis Teşkilatı'nın 1845'ten bu yana büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti. Türk milleti ile polis teşkilatı arasındaki güven bağının güçlenmesi için yeniliklere açık olduklarını dile getirdi.

Demirtaş, "Bu başarı, başta Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde Sayın Bakanımızın destekleriyle sizlerin eseridir. Allah ayağınıza taş değdirmesin." diyerek, tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda program...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda program düzenlendi. Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet mensupları ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda program...

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nda program düzenlendi. Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet mensupları ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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