İçişleri Bakanı Yerlikaya, Valiler Buluşması'nda Önemli Mesajlar Verdi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Valiler Buluşması'nda Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, kurulan medeniyetin temel taşlarının toplumsal barış ve kamu düzeninin korunması olduğunu vurguladı.

Medeniyet ve Sorumluluk Vurgusu

Yerlikaya, konuşmasında, "Kurduğumuz medeniyetin harcında, toplumsal barışın tesisinde, kamu düzeninin korunmasında, her bir vatandaşımızın anayasal haklarından yararlanmasında idarecilerimize büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir." ifadesini kullandı. Türkiye'nin köklü devlet geleneklerinin adalet, merhamet ve ahlakla varlığını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Türkiye'nin tarih boyunca pek çok büyük devlet adamı yetiştirdiğini belirten Yerlikaya, bu toprakların bir medeniyet beşiği olduğunu kaydetti. "Cumhuriyet'imizi kuran irade de büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü gerçekleştiren vizyon da bu köklü geleneğin güçlü birer yansımasıdır." dedi.

Kamu Görevlilerinin Önemi

Bakan Yerlikaya, mülki idare teşkilatının devletin sürekliliğini sağladığını belirterek, "Unutmayalım, kimin bir derdi varsa dermanı sizlersiniz. Bir yetimin hırkasındaki sökük, bir şehit anasının döktüğü gözyaşı, sobası yanmayan bir hane sizin derdinizdir, sizin sorumluluğunuzdur." dedi.

Valilerin Rolü ve İyi İdare Anlayışı

Valilere seslenerek, "Valilerimiz, gönüllerde iz bırakmalıdır. Hedefiniz, 'iyi ki bu valimiz var' dedirtmek olmalıdır." diyen Yerlikaya, görevlerinizi yerine getirirken halkın duasını kazanmayı amaçlamaları gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Vizyonu ve Mücadelesi

Kendisi, Türkiye'nin zulme karşı dimdik durduğunu ve mazlumlara umut olduğunu ifade etti. "Bizim için Türkiye Yüzyılı, huzur ve güvenin yüzyılıdır." diyen Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak suç örgütleriyle mücadele konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Vali ve mülki idare amirlerine teşekkür eden Yerlikaya, tüm çalışmalarıyla Türkiye'nin geleceği için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını yeniden vurguladı. Ayrıca, ebediyete irtihal eden tüm valiler ve idareciler için rahmet diledi.