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İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Açıklandı: Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 bütçesi sunumunda terörle mücadelenin yılın ilk 10 ayında kaydedilen başarılarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 13:16
İçişleri Bakanlığı 2025 Bütçesi Açıklandı: Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

İçişleri Bakanlığının 2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görücüye Çıktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, 2025 yılı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının %8 olduğunu belirtti. Yerlikaya, sunulan toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu açıkladı.

Operasyonlarla Terörle Mücadelede Önemli İlerleme

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-1 Kasım tarihleri arasında kırsalda ve şehirde düzenlenen 40 bin 521 operasyonda 722 terörist etkisiz hale getirildiğini vurguladı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bu çabaların yanı sıra, FETÖ'ye karşı 4 bin 177 operasyon düzenlendiğini ve 935 kişi tutuklandığını da sözlerine ekledi.

Ayrıca, bu yıl içerisinde 92 terör eylemi engellenirken, bunlardan 72'si bombalıydı. Yerlikaya, "Bu yılın içinde sözde 35 üst düzey terörist, kahramanlarımızca etkisiz hale getirildi" diyerek ülkenin kararlı duruşunu ortaya koydu.

Asayiş ve Suçla Mücadelede Güçlü İstatistikler

Yerlikaya, Türkiye'de asayiş kaynaklı suçların azalmakta olduğunu ve %97,8 aydınlatma oranına ulaştıklarını belirtti. İlk 10 ayında toplam suç sayısının 654 bin 385 olduğunu ve bu yıl aynı dönemde olay sayısının 23 bin 430 azaldığını ifade etti.

Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 29,8 azalış yaşandığını kaydeden Bakan Yerlikaya, hırsızlık olaylarında da %15,8 artışla %72,5 aydınlatma oranına ulaşıldığını belirtti.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Bakan Yerlikaya, kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. 2023'ün ilk 10 ayında 276 kadın cinayeti işlendiğini belirten Yerlikaya, elektronik kelepçe kullanımını artırdıklarını ve 62 ilde 764 vakayı aktif takip ettiklerini açıkladı.

Yerlikaya, KADES uygulamasının önemine dikkat çekerek, çağrılara öncelik verdiklerini ve bu konudaki çabalarını artıracaklarını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, her geçen gün güvenliği artırmak ve halkın huzurunu sağlamak amacıyla güçlü adımlar atmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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