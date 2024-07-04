İçişleri Bakanlığı göçmenlerin ikametlerini denetlemeye başladı: Ev kontrolleri artırılıyor!

Ev denetimleriyle İçişleri Bakanlığı, özellikle Suriyeli göçmenlerin belirtilen adreslerde bulunup bulunmadığını ve kaç kişinin o adreslerde yaşadığını tespit edecek. Bu sayede Türkiye genelindeki göçmen dağılımı daha sağlıklı bir şekilde belirlenebilecek ve kayıtlar güncellenebilecek.

Yasal Göçmen Sayıları Güncellenecek

Şu anki verilere göre, Türkiye'de 3 milyon 114 bin geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin ikamet izinli göçmen ve 234 bin uluslararası koruma altındaki yasal göçmen bulunuyor. Bununla birlikte, 194 bin 450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellenmiş durumda. Yeni mobil göç araçları ve artırılan denetimlerle kayıtsız göçmenlerin sınır dışı edilmesi hedefleniyor.

Adres Değişikliği Bildirilmeyenlerin Yardımları Kesilecek

Özellikle adres değişikliği yapmadan yetkili makamların bilgisi dışında ayrılan göçmenlerin yardımları kesilecek. Bu adım, göçmenlerin yerleşiklik durumlarının netleştirilmesi ve devlet yardımlarının daha etkin bir şekilde yönetilmesi için atılmış bir adım olarak görülüyor.