İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi: Tasarruf tedbirleri nedeniyle güvenlik önlemleri azaltıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 4 yardımcısının özel kalemlerinde ve korumalarında çalışmakta olan 69 polisin görevine son vermişti. Görevden alınanların yerine yeni atama yapılmaması ise dikkat çekmişti. Yaşanan bu durum, “kabinde değişikliği mi olacak?” sorularını akıllara getirmişti.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatı ile tasarruf tedbirleri nedeniyle güvenlik önlemlerinin azaltılmasına karar verildiği öğrenildi. Bu kapsamda alınan kararla koruma araçları ve koruma polis sayıları azaltıldı.