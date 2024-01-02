İçişleri Bakanlığı önünde korku dolu anlar: Etkisiz hale getirildi

Akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı önünde korkutan dakikalar yaşandı! Tüm detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı önünde korku dolu anlar: Etkisiz hale getirildi
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Ankaralı vatandaşlar korkuyla kapıldı! İçişleri Bakanlığı önündeki şahıs etkisiz hale getirildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÖNÜNDE KORKU DOLU ANLAR

Dün akşam saatlerinde Ankara Kızılay ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İçişleri Bakanlığı önünde yer alan kulübede dur ihtarına uymadığı tespit edilen sırt çantalı kişi polis ekipleri tarafından ateş açılarak durduruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya devriye gezen polis ekiplerinin üstüne şüpheli hareketlerle koşarak gelen sırt çantalı kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Şahıs ile ilgili ailesinin 11 Aralık tarihinde kayıp ilanı verdiği öğrenildi. 

içişleri bakanlığı önünde korku dolu anlar

Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından olayla ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bu gece saat 23:30 sularında Vekaletler Caddesi'nde devriyede olan polisimizin üstüne doğru şüpheli hareketlerle koşarak gelen sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş isimli şahıs dur ihtarına uymayıp, emniyet güçlerimiz tarafından yaralı olarak yakalandı. Şahıs hastaneye kaldırıldı. İncelemelere göre kişinin 11 Aralık tarihinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve psikolojik tedavisinin devam ettiği tespit edildi. Gelişmelerden haberdar edeceğiz.' 

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