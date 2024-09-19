ICOM'dan Lübnan'daki Telsiz Patlamalarına Açıklama

ICOM'dan Önemli Açıklama

Lübnan'da meydana gelen telsiz patlamaları sonrası dikkatleri çeken Japon üretici ICOM Inc., ürünleri hakkında açıklamada bulundu. ICOM, sahteciliği önlemek amacıyla hologram etiketi kullanılmadığı için ürünlerinin firma tarafından gönderilip gönderilmediğini teyit edemeyeceklerini belirtti.

2014 Yılında Üretim Durduruldu

Patlayıcı özellikteki telsizlerin, Hizbullah mensupları tarafından kullanıldığı ortaya çıkınca, ICOM, ilgili modelin 2014 yılında üretiminin durdurulduğunu duyurdu. Şirketin yaptığı açıklamada,

"IC-V82 model telsiz, 2004-2014 yıllarında Orta Doğu dahil olmak üzere dışarıya sevk edilen bir radyo cihazıdır,"

ifadelerine yer verildi.

İhracat Kontrolleri ve Üretim Bilgileri

ICOM, yurt dışı satışlarının yalnızca yetkili distribütörler aracılığıyla yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın öngördüğü güvenlik ticaret kontrol düzenlemeleri çerçevesinde Icom Güvenlik Ticaret Kontrol Programı oluşturulduğu belirtildi.

Patlama Olaylarının Detayları

Lübnan'da 17 Eylül 2023 tarihinde Hizbullah üyeleri tarafından kullanılan çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 2.800'den fazla kişi yaralandı. 18 Eylül tarihinde ise yine çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Olaylarla ilgili olarak Lübnanlı yetkililer, İsrail'i suçluyor. Ancak İsrail tarafında henüz bir açıklama yapılmadı. Son dönemde İsrail ile Lübnan arasında sınır bölgelerinde çatışmalar belirgin şekilde artmış durumda.

ICOM Telsizlerinin Kullanım Alanları

ICOM tarafından üretilen telsizler, dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Bu cihazlar, amatör radyo operatörleri, denizcilik ve havacılık gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor.

ICOM ürünleri, 80'den fazla ülkede satılırken, birçok farklı amaç için tercih ediliyor. Bu telsizler, bazen acil durumlarda askeri gruplar tarafından da kullanılmakta.