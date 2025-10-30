ICPA 27'nci Yıllık Konferansı İstanbul'da Sona Erdi — Enis Yavuz Yıldırım: Kriz Yönetiminde Türkiye Öncü Rol Alıyor

ICPA 27'nci Yıllık Konferansı İstanbul'da Sona Erdi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Islah ve Ceza İnfaz Kurumları Birliğinin (ICPA) 27'nci Yıllık Konferansı, dört günlük programın ardından düzenlenen kapanış töreniyle tamamlandı.

Konferansın büyüklüğü ve içerikleri

Toplamda 87 ülkeden 600 katılımcı ile gerçekleşen toplantı boyunca 14 genel oturum, 142 çalıştay ve 151 sunum yapıldı. Ceza infaz alanının önde gelen uzmanlarının buluştuğu program, sektörün pek çok boyutunu ele aldı ve tartışmaya açtı.

Enis Yavuz Yıldırım'ın değerlendirmesi

Konferansın kapanış konuşmasını yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantının son derece yararlı ve verimli geçtiğini belirtti. AA muhabirine verdiği değerlendirmede sunumların ceza infaz sisteminin farklı yönlerine ışık tuttuğunu vurguladı.

Yıldırım, katılımcı sayısının ve niteliğinin toplantının değerini artırdığını, aralarında yaklaşık 40 ülkenin üst düzey ceza infaz yöneticilerinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca sivil toplum kuruluşları, bazı uluslararası sendika temsilcileri ve özellikle dijital alanda faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin de toplantılara katıldığına dikkat çekti.

Türkiye'nin ICPA üyeliği ve sunulan konular

Türkiye'nin 2017 yılında ICPA üyesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, üyeliğin ardından 8 yıl sonra böylesi önemli bir toplantının Türkiye'de yapılmasının bir onur olduğunu belirtti. Oturumlarda ağırlıklı olarak güvenlik yaklaşımları, eğitim yaklaşımları, onarıcı adalet ve toplantının ana teması olan personele ilişkin yaklaşımlar ele alındı. Bunun yanı sıra sağlık ve mental sağlık konuları da detaylı şekilde tartışıldı.

Uluslararası ilgi ve işbirliği

Yıldırım, Türkiye'nin uygulamalarının yabancı konuklar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, 40'a yakın ülkenin yöneticileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini; yaklaşık 30 ülkenin ise ayrı görüşmelerde bulunduğunu, bu görüşmelerde geleceğe dönük işbirliği planlarının kararlaştırıldığını söyledi.

Kriz yönetimi ve 6 Şubat 2023 deneyimi

Konferansta ceza infaz kurumlarında kriz yönetimi konusu öne çıktı. Yıldırım, Türkiye'nin 6 Şubat 2023 depremlerinde önemli bir sınav verdiğini belirterek, felaket sonrası yürütülen çalışmaları anlattı. Yıldırım, 6 Şubat’tan sonraki 48 saat içinde deprem riski nedeniyle hiçbir cezaevi binasında ölüm yaşanmamasına rağmen, riski azaltmak amacıyla bölgeden 7 bin 600 hükümlüyü başka illere naklettiklerini kaydetti. Ayrıca birkaç saat içinde hükümlü ve tutukluların iaşesinin düzenli şekilde sağlandığını vurguladı.

Yıldırım, dünyada ceza infaz kurumlarında kriz yönetimine ilişkin yeterli çalışma ve standart bulunmadığını ifade ederek, mevcut ulusal ve uluslararası kurallardan (Mandela kuralları, CPT ilkeleri, Avrupa Cezaevi Kuralları) yararlanılsa da derli toplu bir kriz yönetimi çerçevesinin eksik olduğunu söyledi. Bu bağlamda Türkiye'nin, ICPA aracılığıyla kriz yönetimi ilkelerinin uluslararası cezaevi standartlarına dahil edilmesine öncülük etmeye hazır olduğunu ve bu önerinin olumlu karşılandığını belirtti.

Kapanış ve sonrasında

Konferansın resmi kapanış programının tamamlandığını bildiren Yıldırım, ertesi gün İstanbul içindeki ve yakın illerdeki ceza infaz kurumlarına katılımcı ülke temsilcileriyle birlikte ziyaretler gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

