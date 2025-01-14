İdare ve Vergi Mahkemeleri Kuruluyor: Yargı Çevreleri Belirlendi

Adalet Bakanlığı, yeni idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasını, Resmi Gazete'de duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 00:53
İdare ve Vergi Mahkemeleri Kuruluyor: Yargı Çevreleri Belirlendi

Yeni İdare ve Vergi Mahkemeleri Kurulu!

Adalet Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde ise vergi mahkemesi kurulması kararlaştırıldı.

Mahkeme Kuruluşları ve Yargı Çevreleri

Buna göre, Ağrı'da vergi mahkemesi kurulurken, yargı çevresi Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları olarak belirlendi. Niğde iline idare mahkemesi kurulmasıyla birlikte yargı çevresi Niğde ilinin mülki sınırları olarak tanımlandı. Şırnak ilinde ise 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması suretiyle yargı çevresi Şırnak ilinin mülki sınırları olarak belirlendi. Tunceli ve Yalova illerinde de benzer şekilde idare mahkemeleri kurulacak ve her iki il için de yargı çevresi il mülki sınırları olarak tanımlanacak.

Adalet Bakanı Tunç'tan Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunarak, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve adaletin gecikmeden yerine getirilmesi adına kararlılıkla adımlar attıklarını ifade etti. Tunç, yeni mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısının 65, vergi mahkemesi kurulu il sayısının ise 38 olduğunu belirtti.

Yeni kurulan mahkemelerin ülkeye, millete ve yargı teşkilatına hayırlı olmasını dileyen Bakan Tunç, bu gelişmelerin yargının etkinliğini artıracağına inandığını vurguladı.

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